Продажи бензина на заправках в Удмуртии увеличились на 3,3% за сутки

За прошедшие сутки, 30 сентября, на автозаправочных станциях Удмуртии реализовали 1,5 тыс. т топлива, в том числе 907 т бензина, сообщает минпромторг Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Объем реализации бензина вырос на 3,3% по сравнению с 29 сентября. При этом он остается на 33,7% ниже пиковых показателей июня—июля.

По данным ведомства, 60% объемов бензина направляется в районы республики, 40% — в города. Поставки осуществляются ежедневно.

Напомним, что на заправках «Лукойла» и «Газпрома» в Удмуртии сняли лимиты на отпуск дизеля в одни руки. Кроме того, на точках сети «национального достояния» отменили ограничения по объему бензина. Также, с 1 октября также будет разрешен отпуск дизельного топлива в канистры.