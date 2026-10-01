На Ставрополье отремонтировали 6 км трассы «Курская — Каясула»

В Курском округе Ставропольского края завершили обновление шестикилометрового участка региональной дороги «Курская — Каясула». Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

По его словам, трасса важна для жителей Курского и Нефтекумского округов. По ней следует транспорт в соседние республики Северного Кавказа: Дагестан, Чечню и Северную Осетию.

Дорожное покрытие полностью обновили, обочины укрепили, привели в порядок пересечения и примыкания, установили необходимые элементы безопасности. При ремонте применили технологию ресайклинга, которая делает полотно прочнее и увеличивает срок его службы. Работы на дороге не проводились давно.

Губернатор отметил, что обновление дорожной сети Ставрополья продолжится. По его словам, от этого зависит безопасность жителей и гостей края, а также развитие территорий.

Алина Зорина