На Ставрополье проверяют смерть пенсионера в больнице после плановой операции

Следователи СКР по Ставропольскому краю проводят проверку по факту смерти 79-летнего пациента после операции. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным мониторинга СМИ, мужчина был госпитализирован для планового хирургического вмешательства в одном из медучреждений края. Спустя два дня после операции он скончался. О случившемся сообщили родственники умершего.

Следственными органами СК России по Ставропольскому краю по данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле в аппарате регионального управления.

Алина Зорина