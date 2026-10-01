В Дагестане штрафы за сжигание сухой травы превысили 1 млн рублей

С начала 2026 года в Республике Дагестан зарегистрировано 1780 пожаров, из которых 469 — возгорания сухой травянистой растительности. Все они ликвидированы в день обнаружения, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Государственными инспекторами по пожарному надзору ГУ МЧС России по Республике Дагестан составлено 225 административных дел в отношении должностных и физических лиц за сжигание сухой травы. Общая сумма наложенных штрафов составила 1,1 млн руб.

Как напоминает ведомство, за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима КоАП РФ предусмотрены штрафы: для граждан — от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 60 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 60 тыс. до 80 тыс. руб., для юридических лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. руб.

Мария Хоперская