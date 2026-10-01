Сжиженный актив уходит с молотка

Конкурсный управляющий ООО «Прохладныйгазсервис» Мадина Уянаева объявила о проведении электронных торгов имуществом компании-банкрота на общую сумму 80,4 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первый лот включает земельный участок площадью 8 420 кв. м, административное здание, весовую, насосно-компрессорную станцию, трансформаторную подстанцию и действующие газопроводы протяженностью 928 метров. Также в его состав входят два газовых компрессора АП 110, компрессор 2ГУ05-111-16, цистерна для сжиженного газа объемом 100 куб. м, автомобильные весы грузоподъемностью 80 тонн и железнодорожная эстакада. Начальная цена — 24,74 млн рублей.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Прохладныйгазсервис» зарегистрировано в 2004 году в г. Прохладный (Кабардино-Балкарская респ.). Основной вид деятельности — распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям. Уставный капитал компании составляет 3,2 млн рублей. Учредитель — Хасан Хутатов. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.

Второй лот представляет собой парк хранения сжиженных углеводородных газов: 12 резервуаров и цистерн общим объемом свыше 1000 куб. м. Начальная цена — 55,73 млн рублей.

Имущество реализуется в состоянии «как есть». Прием заявок открыт с 12 октября по 16 ноября 2026 года, определение участников состоится 17 ноября. Подача ценовых предложений начнется 23 ноября в 09:00 мск, итоги подведут 25 ноября в 10:00. Задаток составляет 20% от начальной цены и возвращается всем участникам, кроме победителя.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики решением от 2 апреля 2025 года признал компанию несостоятельной и открыл конкурсное производство. Инициатором банкротства выступило ООО «Фуд Маркет». Ранее, в рамках другого дела о несостоятельности, именно эта компания погасила за «Прохладныйгазсервис» задолженность перед кредиторами на сумму более 31,4 млн рублей. В 2023 году процедура банкротства была прекращена, однако должник не вернул «Фуд Маркет» потраченные средства. По решению суда от 16 апреля 2024 года по делу с «Прохладногогазсервиса» было взыскано 31,4 млн рублей основного долга, более 700 тыс. рублей процентов и судебные расходы. Поскольку требования не были исполнены, кредитор инициировал новое производство.

В ходе процедуры наблюдения, введенной в августе 2024 года, временный управляющий Мадина Уянаева пришла к выводу о невозможности восстановления платежеспособности предприятия. На собрании кредиторов 27 февраля 2025 года, где мажоритарный кредитор обладал 100% голосов, было принято решение ходатайствовать перед судом об открытии конкурсного производства.

Учредитель должника пытался заблокировать этот процесс. В суде он заявлял, что рыночная стоимость имущества компании (оценена в 82,8 млн рублей) превышает сумму долга, а дебиторская задолженность дружественных структур позволит расплатиться с кредиторами. Кроме того, учредитель ходатайствовал об истребовании у управляющего дополнительных документов и отложении заседания, ссылаясь на оспаривание итогов собрания кредиторов. Суд отклонил эти доводы, указав, что учредитель имел возможность ознакомиться с материалами ранее, а его требования к процедуре финансового оздоровления (предоставление банковской гарантии и графика погашения долгов) не были выполнены.

Суд согласился с позицией временного управляющего и конкурсного кредитора. В решении отмечено, что требования «Фуд Маркет» включены в реестр на общую сумму 35,8 млн рублей, а дебиторская задолженность самого должника сосредоточена в компаниях-банкротах из той же группы, что делает ее взыскание сомнительным.

Тат Гаспарян