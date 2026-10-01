В ЗСК утвердили новую краевую госпрограмму

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на очередной сессии согласовали проект государственной программы «Молодежь Краснодарского края», рассчитанной на 2027–2030 годы. На ее реализацию планируется направить около 3,5 млрд руб. Решение было принято на 87-й сессии ЗСК седьмого созыва, которая стала первой в новом парламентском году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Заседание прошло под председательством Юрия Бурлачко. В нем приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, прокурор региона Виктор Винецкий и председатель Контрольно-счетной палаты края Сергей Усенко. В повестку было включено около 40 вопросов, связанных с регулированием отношений в различных отраслях экономики и сферах жизни региона.

Проект программы депутатам представил руководитель департамента молодежной политики Краснодарского края Роман Дмитриев. Согласно документу, программа должна сформировать систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов молодых жителей региона, а также способствовать их профессиональной ориентации и самоопределению. Одной из заявленных задач является воспитание ответственных и патриотично настроенных граждан.

Как отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, отдельная государственная программа позволит объединить существующие в крае ресурсы и повысить эффективность действующих механизмов поддержки молодежи. По его словам, речь идет в том числе о создании условий для раскрытия потенциала молодых людей и их определения с дальнейшей профессиональной и жизненной траекторией.

Господин Бурлачко также связал реализацию молодежной политики с продвижением традиционных ценностей и противодействием деструктивному информационному воздействию. По его словам, школьники, студенты, выпускники вузов и молодые специалисты являются наиболее чувствительной к подобному влиянию группой населения.

В Краснодарском крае, по данным ЗСК, проживает более 1,5 млн молодых людей. «Для построения будущего Кубани важен каждый из них»,— заявил Юрий Бурлачко.

Вячеслав Рыжков