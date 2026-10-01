Суд в Луганске принял иск вагоностроителя из Стаханова к ЗСК «Кубань» на 79 млн рублей

Арбитражный суд Луганской Народной Республики принял к производству исковое заявление стахановского ООО «РТ-Новые Горизонты» к армавирскому ООО «Завод стальных конструкций "Кубань"» о взыскании задолженности и пени по договору поставки на общую сумму 79 млн руб. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 19 марта 2026 года. Суть претензий в материалах дела в данный момент не отражена. Рассмотрение дела назначено на 12 октября. Судебное заседание будет проходить в закрытом режиме.

ООО «РТ-Новые Горизонты» зарегистрировано 3 июля 2024 года в Стаханове (ЛНР). Компания является оператором Стахановского вагоностроительного завода, переданного ей в аренду в октябре 2024 года. Основной вид деятельности — производство несамоходных железнодорожных вагонов для перевозки грузов. По данным открытых источников, предприятие входит в контур госкорпорации «Ростех». По данным Rusprofile, выручка компании за 2025 год составила 1,53 млрд руб., чистый убыток достиг 487 млн руб.

ООО «ЗСК "Кубань"» зарегистрировано 24 февраля 2022 года в Армавире Краснодарского края. Предприятие создано на производственной площадке обанкротившегося Армавирского машиностроительного завода и специализируется на выпуске грузовых железнодорожных вагонов. По итогам 2025 года компания получила убыток 130,6 млн руб. при выручке 4,95 млрд руб.

Наталья Решетняк