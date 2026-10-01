В Ленобласти ночью ожидаются заморозки

В Ленинградской области в ночь на 2 октября местами ожидаются заморозки, днем температура воздуха поднимется до +17 градусов. Прогноз приводит ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Северо-Западное УГМС.

В пятницу в области будет переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман.

Температура воздуха ночью составит от -1 до +4 градусов, местами — до +8. Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов, в отдельных районах будет до +9.

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 2–6 м/с. Атмосферное давление начнет понижаться.

Матвей Николаев