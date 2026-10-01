Суд арестовал пять объектов Тутаевской ПГУ по иску «Газпром межрегионгаза»

Арбитражный суд Ярославской области арестовал пять объектов Тутаевской парогазовой электростанции (ПГУ), принадлежащих АО «Иннополис Тех». Обеспечительные меры приняты по иску ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» о взыскании 151,24 млн руб., следует из определения суда от 29 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив АО «РАД» Фото: Архив АО «РАД»

Арест наложен на градирню площадью 600,4 кв. м, открытый тарный склад масел площадью 116,6 кв. м, здание укрытия блоков подсистем топливопитания площадью 32,5 кв. м, насосную станцию площадью 499,2 кв. м и главный корпус площадью 7,45 тыс. кв. м. Все объекты расположены на улице Промышленной в Тутаеве.

Иск ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» поступил в Арбитражный суд Ярославской области 17 июля. Суд назначил предварительное заседание по делу. Определение об аресте имущества подлежит немедленному исполнению.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Иннополис Тех» из Татарстана купил Тутаевскую ПГУ за 1,4 млрд руб. в 2023 году. ПГУ поставляет тепло и горячую воду жителям Тутаева, а вырабатываемая электроэнергия используется для майнинга.

Виктория Самко