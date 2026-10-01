На Кубани ввели региональный контроль за продажей вейпов

Законодательное собрание Краснодарского края ввело региональный госконтроль за розничной продажей табачной и никотинсодержащей продукции, в том числе вейпов. Соответствующие поправки в краевой закон депутаты приняли сразу в двух чтениях на заседании 1 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Документ предусматривает контроль за соблюдением организациями и индивидуальными предпринимателями лицензионных требований при розничной продаже табачной и никотинсодержащей продукции. Законопроект представил председатель профильного комитета ЗСК Сергей Орленко. По его словам, изменения необходимы для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

В июне 2026 года президент Владимир Путин подписал закон, который дает регионам право контролировать торговые точки, реализующие табачную и никотинсодержащую продукцию, а также самостоятельно запрещать продажу вейпов и других электронных систем доставки никотина.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко заявил, что введение контроля должно сделать рынок более прозрачным и сократить число его участников. По его словам, при дальнейшем регулировании необходимо учитывать интересы как бизнеса, так и общества, при этом приоритетом должно оставаться здоровье людей и молодежи.

Валерий Климов