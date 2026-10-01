Кубанские депутаты попросили правительство разрешить строительство в зонах подтопления

Законодательные ограничения на строительство в зонах затопления и подтопления могут привести к невозможности освоения более 500 тыс. земельных участков в населенных пунктах Краснодарского края. Об этом сообщил председатель профильного комитета ЗСК Александр Джеус на заседании 1 октября.

С 4 августа вступили в силу изменения в Водный кодекс РФ, запрещающие строительство и освоение земельных участков в зонах затопления и подтопления. Исключение сделано для сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод.

По данным ЕГРН, в границах населенных пунктов Краснодарского края в зонах подтопления расположено более полумиллиона участков. Как отметил господин Джеус, при выполнении разработанных рекомендаций они могли бы использоваться для строительства и реконструкции объектов капитального строительства. После вступления новых норм в силу их освоение для этих целей стало невозможным.

Кроме того, под запрет нового строительства и реконструкции попали линейные объекты — дороги, водо-, газо- и трубопроводы, линии электропередачи. По словам депутата, такие объекты проходят через зоны затопления и подтопления и в том числе возводятся в рамках национальных проектов.

В связи с этим профильный комитет ЗСК подготовил проекты обращений к правительству РФ. Депутаты предлагают разделить регулирование строительства в зонах затопления и подтопления и предусмотреть возможность возведения и реконструкции объектов капитального строительства в зонах подтопления при условии проведения мероприятий по их защите от негативного воздействия вод и водоотведению.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что проблема особенно актуальна для Краснодарского края, где зоны подтопления расположены во многих населенных пунктах. По его словам, вопрос неоднократно поднимался жителями Кубани в ходе избирательной кампании, а его решение должно также снизить напряженность, связанную с применением новых норм.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал обращение депутатов, заявив, что при решении вопроса необходимо учитывать ответственность перед жителями региона. Он выразил уверенность, что обращение будет рассмотрено на федеральном уровне.

Валерий Климов