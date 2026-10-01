Глава Ижевска Чистяков поднялся на одну строчку в Национальном рейтинге мэров

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков занял 58-е место в Национальном рейтинге мэров от Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» по итогам августа—сентября. Двумя месяцами ранее градоначальник находился на 59-й строчке. Топ опубликован на сайте Центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

В рейтинге находятся руководители столиц всех регионов, а также представители крупных финансово-экономических центров — Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи и Тольятти. Список формируется на основе заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов экспертов. В их числе — политологи, экономисты, директора некоммерческих организаций, члены местных Общественных палат, обозреватели и др.

В рейтинге господин Чистяков находится между главой Владивостока Константином Шестаковым (57-е место) и мэром Улан-Удэ Игорем Шутенковым (59-е). На первом месте в списке находится мэр Москвы Сергей Собянин, на последнем — глава Махачкалы Джамбулат Салавов.