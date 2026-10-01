В Дагестане арестовали экс-начальника отдела строительства Каспийска

Советский районный суд Махачкалы 30 сентября удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего начальника отдела строительства и архитектуры администрации городского округа «город Каспийск». Он обвиняется по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщили в объединенной пресс-службе Верховного суда республики Дагестан.

По материалам дела, 30 мая 2019 года обвиняемый, не имея законных оснований, выдал ООО «Ар-Даг» разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирных домов № 15, 15 «а», 15 «б» по проспекту Акулиничева в Каспийске. Жилые помещения в указанных домах не были пригодны для постоянного проживания: газоснабжение, предусмотренное проектом, отсутствовало.

Суд заключил обвиняемого под стражу сроком на 18 суток — по 17 октября 2026 года включительно. Постановление в законную силу не вступило.

Мария Хоперская