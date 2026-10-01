В Краснодаре гречка подорожала на 7,9% по сравнению с июлем

В Краснодаре крупа гречневая-ядрица подорожала с 84,74 до 91,46 руб. за кг, или на 7,9%. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата за 27 июля и 21 сентября 2026 года.

В целом по Краснодарскому краю хлеб из ржаной муки вырос в цене с 130,33 до 131,98 руб. за кг (+1,3%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки подешевели с 127,14 до 126,24 руб. (0,7%). Мука пшеничная также подешевела с 60,14 до 59,90 руб. (0,4%), рис — с 120,09 до 117,48 руб. (2,2%), пшено подорожало с 60,88 до 62,61 руб. (+2,8%), гречка — с 92,93 до 102,60 руб. (+10,4%), вермишель — с 124,17 до 130,65 руб. (+5,2%), макароны — с 125,74 до 127,57 руб. (+1,5%). Печенье подешевело с 310,39 до 298,40 руб. (3,9%), чай — с 1457,75 до 1425,43 руб. (2,2%), соль подорожала с 29,72 до 31,40 руб. (+5,7%).

В Краснодаре хлеб из пшеничной муки подешевел с 128,12 до 126,55 руб. (1,2%), мука — с 59,81 до 59,77 руб. (0,1%), рис — с 112 до 108,50 руб. (3,1%), пшено — с 59,28 до 59,92 руб. (+1,1%), вермишель — с 117,70 до 128,05 руб. (+8,8%), макароны — с 121,13 до 118,91 руб. (1,8%). Печенье упало в цене с 295,46 до 284,85 руб. (3,6%), чай — с 1498,77 до 1412,08 руб. (5,8%), соль выросла с 30,09 до 33,55 руб. (+11,5%).