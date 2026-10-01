В Туапсе гречка подорожала на 17,1%

В Туапсе крупа гречневая-ядрица подорожала с 97,55 до 114,25 руб. за кг, или на 17,1%. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата за 27 июля и 21 сентября 2026 года.

В Сочи хлеб из ржаной муки вырос в цене с 154,18 до 155,98 руб. (+1,2%), хлеб из пшеничной муки остался на уровне 146,94 руб. Мука подешевела с 70,28 до 69,01 руб. (1,8%), рис подорожал с 131,72 до 132,98 руб. (+1%), пшено — с 63,49 до 66,98 руб. (+5,5%), гречка — с 117,06 до 127,19 руб. (+8,7%), вермишель — с 173,21 до 182,54 руб. (+5,4%), макароны — с 149,63 до 167,48 руб. (+11,9%). Печенье подешевело с 307,51 до 306,22 руб. (0,4%), чай прибавил в стоимости с 1509,79 до 1542,23 руб. (+2,1%), соль — с 32,18 до 34,55 руб. (+7,4%).

В Туапсе хлеб из ржаной муки подешевел с 115,34 до 114,47 руб. (0,8%), хлеб из пшеничной муки вырос в цене с 112,53 до 113,50 руб. (+0,9%), мука — с 63,17 до 63,88 руб. (+1,1%), рис — с 118,76 до 119,98 руб. (+1%), пшено — с 60,91 до 65,57 руб. (+7,7%), вермишель — с 129,94 до 131,14 руб. (+0,9%), макароны — с 114,13 до 118,69 руб. (+4%). Печенье подорожало с 332,74 до 333,80 руб. (+0,3%), чай подешевел с 1328,11 до 1318,98 руб. (0,7%), соль подорожала с 26,78 до 28,93 руб. (+8%).

Алина Зорина