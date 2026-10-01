В Новороссийске гречка подорожала на 16,1%

В Новороссийске крупа гречневая-ядрица подорожала с 71,50 до 83 руб. за кг, или на 16,1%. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата за 27 июля и 21 сентября 2026 года.

Хлеб из ржаной муки в городе вырос в цене с 129,54 до 132,70 руб. (+2,4%), хлеб из пшеничной муки — с 146,82 до 147,64 руб. (+0,6%). Мука подешевела с 59,33 до 56,44 руб. (4,9%), рис — с 118,65 до 108,35 руб. (8,7%), пшено подорожало с 57,72 до 58,70 руб. (+1,7%), вермишель — с 130,76 до 134,50 руб. (+2,9%), макароны остались на уровне 137,55 руб. Печенье подешевело с 344,66 до 291,33 руб. (15,5%), чай — с 1503,18 до 1471,37 руб. (2,1%), соль выросла в стоимости с 26,42 до 27,80 руб. (+5,2%).

Алина Зорина