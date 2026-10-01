Въезд большегрузов в Ижевск ограничат в часы пик

В Ижевске изменят режим въезда большегрузных автомобилей в город. Запрет на движение грузового транспорта по ряду направлений будет действовать с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00, сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Таранов, vk Фото: Геннадий Таранов, vk

Ограничение касается въездов со стороны улиц Трактовая, Песочная, Сарапульского тракта, Гагарина, Азина, Камбарской, Разъезда Пироговка, Новоярушкинской, Сельской, Славянского шоссе, Поймы и Шабердинского тракта. Соответствующие дополнительные таблички на запрещающих знаках планируют установить до 15 октября.

Ограничения не распространяются, в частности, на автобусы, перевозящие пассажиров, транспорт для перевозки почтовых грузов, автомобили, задействованные в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, а также транспорт федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба.

В муниципалитете напомнили, что запрет на въезд большегрузов был введен постановлением администрации Ижевска еще в июне 2024 года. В мае 2026-го на участках камеры видеофиксации начали автоматически фиксировать нарушения, из-за чего перевозчики начали массово жаловаться на высокие штрафы за проезд по участкам. На лето фиксацию новых нарушений приостановили. Отметим, что штраф за проезд под знаком 3.4 для водителя составляет 5 тыс. руб. (ст. 12.16 КоАП). При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается до 10 тыс. руб.