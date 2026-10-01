Строительство терминала для белорусских грузов в Мурманске отложили

В Мурманской области отложили строительство отдельного терминала для перевалки белорусских грузов. От проекта не отказались, однако его дальнейшая реализация будет зависеть от расширения железнодорожных подходов к Мурманску, сообщил первый заместитель министра развития Арктики и экономики региона Артем Кукса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект белорусского терминала в Мурманске связали с расширением железнодорожных подходов

Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Проект белорусского терминала в Мурманске связали с расширением железнодорожных подходов

Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Пока стороны договорились рассмотреть возможность использования уже действующих портовых мощностей. Это позволит организовать перевалку белорусских грузов без ожидания строительства нового комплекса.

Вернуться к вопросу создания отдельного терминала планируют после начала работ по развитию железнодорожной инфраструктуры. По словам Куксы, расширение подходов к Мурманску в перспективе должно начаться, после чего проект снова может быть рассмотрен.

При этом грузовая база будущего комплекса изменилась. Если первоначально в числе предполагаемых грузов назывались нефтеналивные грузы и светлые нефтепродукты, то сейчас Белоруссия заявляет более узкую номенклатуру. В частности, речь идет о калийных удобрениях и, возможно, контейнерных грузах.

Проект многофункционального перегрузочного комплекса на западном берегу Кольского залива обсуждается с 2024 года. Ранее заявлялось, что комплекс должен обслуживать в том числе минеральные удобрения, нефтепродукты и контейнерные грузы.

Матвей Николаев