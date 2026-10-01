Туапсинский морской коммерческий порт подал иск к экс-владельцу о взыскании убытков

Изъятое в пользу РФ ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП) обратилось в суд с иском к бывшему собственнику — азербайджанскому бизнесмену Шахлару Новрузову о взыскании убытков.

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань», в качестве третьих лиц к разбирательству привлечены Генеральная прокуратура Российской Федерации и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). Сумма исковых требований в заявлении не раскрывается.

Судебное заседание назначено на 5 октября.

Напомним, что в ноябре 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии порта в пользу государства. В ходе разбирательства было установлено, что еще в 1990-е годы имущественный комплекс порта был незаконно выведен из госсобственности. Впоследствии контроль над стратегическим активом сконцентрировался в руках иностранных инвесторов, в том числе зарегистрированной на Британских Виргинских Островах компании Vonixel Limited, что, по версии надзорного ведомства, создавало угрозу экономической безопасности страны.

В феврале 2026 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение о конфискации актива без изменений.

Сам Шахлар Новрузов стал фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Наталья Решетняк