С учредителя краснодарского ресторатора взыскано 264 млн рублей

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд привлек учредителя обанкротившегося краснодарского ООО «ВВП» Людмилу Кроль к субсидиарной ответственности и взыскал с нее в конкурсную массу 264 млн руб. Постановление суда опубликовано в картотеке инстанции.

Согласно материалам дела, Апелляционный суд постановлением от 29 сентября 2026 года по делу отменил определение Арбитражного суда Краснодарского края от 30 апреля 2026 года и принял новый судебный акт по вопросу субсидиарной ответственности учредителя ООО «ВВП».

Согласно постановлению, Людмила Борисовна Кроль привлечена к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «ВВП». Помимо этого, суд обязал Людмилу Кроль уплатить государственную пошлину в доход федерального бюджета в размере 1,79 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ВВП» зарегистрировано в 2014 году в г. Краснодаре. Основной вид деятельности — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Людмила Кроль. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.

Ранее, 30 апреля 2026 года, Арбитражный суд Краснодарского края привлек Людмилу Кроль к субсидиарной ответственности на сумму 284,52 млн руб. Это определение она обжаловала в апелляционном порядке.

ООО «ВВП» признано банкротом решением Арбитражного суда Краснодарского края от 25 августа 2017 года. Конкурсным управляющим утвержден Сергей Горшенев, член Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой организации «Центральное агентство арбитражных управляющих».

Поводом для разбирательства послужило заявление Андрея Резуненко, поданное 30 июня 2017 года. Его требования на сумму 781 тыс. руб. включены в третью очередь реестра кредиторов.

Судебное разбирательство по итогам конкурсного производства отложено на 5 октября 2026 года.

Тат Гаспарян