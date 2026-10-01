В Новороссийске куры подорожали на 2,6% по сравнению с июлем

В Новороссийске куры охлажденные и мороженые подорожали с 275,86 до 283,01 руб. за кг, или на 2,6%. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата за 27 июля и 21 сентября 2026 года.

Говядина в городе стала дороже: она прибавила в цене 2,8% — с 794,38 до 816,87 руб., свинина — с 426,62 до 437,49 руб. (+2,5%), баранина — с 926,34 до 938,26 руб. (+1,3%). Сосиски подешевели с 520,35 до 485,64 руб. (6,7%), колбаса полукопченая — с 805,75 до 764,48 руб. (5,1%), вареная — с 571,94 до 563,07 руб. (1,6%). Рыба мороженая подорожала с 495,75 до 521,42 руб. (+5,2%), консервы мясные детские — с 1249,89 до 1366,35 руб. (+9,3%).

Алина Зорина