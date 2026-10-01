В Сочи куры подорожали на 3,2%

В Сочи куры охлажденные и мороженые подорожали с 306,97 до 316,92 руб. за кг, или на 3,2%. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата за 27 июля и 21 сентября 2026 года.

За прошедшие два месяца говядина в Сочи выросла в цене с 729,59 до 749,93 руб. (+2,8%), свинина — с 488,62 до 495,86 руб. (+1,5%), баранина — с 1052,56 до 1066,91 руб. (+1,4%). Сосиски подешевели с 658,22 до 652,34 руб. (0,9%), колбаса полукопченая подорожала с 797,18 до 818,80 руб. (+2,7%), вареная — с 642,18 до 661,83 руб. (+3,1%). Рыба мороженая подорожала с 420,12 до 441,67 руб. (+5,1%), консервы мясные детские — с 1306,21 до 1327,72 руб. (+1,6%).

В Туапсе говядина подорожала с 778,19 до 814,38 руб. (+4,7%), свинина подешевела с 417,35 до 410,25 руб. (1,7%), баранина выросла с 979,15 до 1028,26 руб. (+5%), куры — с 249,92 до 257 руб. (+2,8%). Сосиски подорожали с 527,48 до 538,98 руб. (+2,2%), колбаса полукопченая подешевела с 819,34 до 779,73 руб. (4,8%), вареная — осталась на уровне 646,64 руб. Рыба мороженая снизилась в цене с 447,57 до 445,39 руб. (0,5%), консервы мясные детские выросли с 1443,62 до 1494,55 руб. (+3,5%).

Алина Зорина