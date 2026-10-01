В Северной Осетии расследуют дело о мошенничестве с льготными пенсиями на 3,4 млн рублей

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия — Алания выявили хищение бюджетных средств при назначении досрочных трудовых пенсий по старости. Общий ущерб составил более 3,4 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в 2008 году двое местных жителей — женщина 1963 года рождения и мужчина 1961 года рождения — вступили в предварительный сговор и предоставили в профильное ведомство заведомо ложные сведения о своей трудовой деятельности в период с 1976 по 1987 год в особых условиях труда. Фактически они в указанной организации не работали, и их деятельность никогда не была связана с особыми условиями труда.

На основании подложных документов подозреваемым была незаконно назначена и выплачивалась досрочная трудовая пенсия. За период с 2008 по 2023 год профильному ведомству причинён имущественный ущерб на общую сумму 3 431 454 руб.

По материалам УЭБиПК следственным подразделением ОМВД России по Алагирскому району возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере). Оба подозреваемых дали признательные показания. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Мария Хоперская