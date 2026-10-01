В Краснодаре свинина подорожала на 6,2% за два месяца

В Краснодаре свинина подорожала с 437,79 до 464,96 руб. за кг, или на 6,2%. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата за 27 июля и 21 сентября 2026 года.

В целом по Краснодарскому краю говядина подорожала с 753,02 до 761,58 руб. за кг (+1,1%), свинина — с 441,61 до 454,16 руб. (+2,8%), баранина — с 888,23 до 895 руб. (+0,8%), куры — с 279,38 до 293,66 руб. (+5,1%). Сосиски и сардельки выросли в цене с 555,35 до 559,55 руб. (+0,8%), колбаса полукопченая и варено-копченая подешевела с 784,66 до 758,78 руб. (3,3%), колбаса вареная — с 582,30 до 595,96 руб. (+2,3%). Рыба мороженая неразделанная подорожала с 415,51 до 433,87 руб. за кг (+4,4%), консервы мясные для детского питания — с 1364,48 до 1426,18 руб. (+4,5%).

В Краснодаре говядина подешевела с 780,92 до 771,53 руб. (1,2%), баранина осталась на уровне 827,86 руб., куры — на уровне 295,69 руб. Сосиски подорожали с 567,56 до 600,54 руб. (+5,8%), колбаса полукопченая подешевела с 806,63 до 772,97 руб. (4,2%), вареная — с 551,59 до 578,94 руб. (+5%). Рыба мороженая выросла в цене с 373,17 до 408,38 руб. (+9,4%), консервы мясные детские — с 1234,01 до 1274,43 руб. (+3,3%).

Алина Зорина