В КБР передали в суд дело о халатности руководителя филиала почтовой связи

Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя регионального филиала почтовой связи. Он обвиняется по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в 2022 году обвиняемый подписал акты выполненных работ по комплексному ремонту отделений почтовой связи и справки без надлежащей проверки объёмов, стоимости и соответствия использованных материалов условиям договора и проектно-сметной документации. В результате обществу причинён ущерб в размере свыше 2,8 млн руб.

Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская