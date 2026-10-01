В Новороссийске сливочное масло подешевело на 5,2% по сравнению с июлем

В Новороссийске сливочное масло подешевело с 1112,64 до 1054,98 руб. за кг, или на 5,2%. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата за 27 июля и 21 сентября 2026 года.

Творог в городе подорожал с 425,12 до 452,55 руб. (+6,4%), сметана осталась на уровне 322,60 руб. (в июле — 322,81 руб., 0,1%), кефир подешевел с 119,51 до 119,07 руб. (0,4%). Молоко пастеризованное подорожало с 84,85 до 88,72 руб. за литр (+4,6%), ультрапастеризованное — с 110,67 до 116,25 руб. (+5%). Сыры твердые, полутвердые и мягкие практически не изменились: 934,75 руб. в июле против 934,39 руб. в сентябре (0,04%).

Алина Зорина