В Сочи сливочное масло подорожало на 2,2% по сравнению с июлем

В Сочи сливочное масло подорожало с 1293,84 до 1322,75 руб. за кг, или на 2,2%. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата за 27 июля и 21 сентября 2026 года.

Стоимость сметаны в Сочи выросла с 418,12 до 422,89 руб. (+1,1%), кефира — с 115,26 до 116,36 руб. (+1%), творога — с 459,82 до 464,64 руб. (+1%). Молоко пастеризованное подешевело с 108,94 до 107,12 руб. за литр (1,7%), ультрапастеризованное — с 156,85 до 144,44 руб. (7,9%). Сыры твердые и мягкие подорожали с 1093,15 до 1130,75 руб. за кг (+3,4%).

В Туапсе масло сливочное подешевело с 1097,03 до 1090,42 руб. за кг (0,6%), сметана осталась на уровне 387,76 руб., творог подорожал с 496,38 до 499,34 руб. (+0,6%), кефир — с 106,37 до 106,69 руб. (+0,3%). Молоко пастеризованное снизилось с 92,73 до 92,14 руб. (0,6%), ультрапастеризованное — с 125,94 до 122,26 руб. (2,9%). Сыры выросли в цене с 1000,67 до 1009,85 руб. за кг (+0,9%).

Алина Зорина