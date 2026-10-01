В Новороссийске с конца июля подешевело размещение в гостиницах

К концу сентября стоимость большинства видов отдыха в Краснодарском крае снизилась по сравнению с концом июля. Наиболее заметная коррекция цен произошла в Сочи, где размещение в гостиницах разных категорий подешевело на 33–49%. Также снижение зафиксировано в Новороссийске, следует из мониторинга Краснодарстата, с которым ознакомился «Ъ-Новороссийск».

Средняя стоимость суток проживания в гостиницах категории одна звезда и мотелях по краю сократилась на 12,3%, до 1,63 тыс. руб. с человека. В двухзвездочных гостиницах цена снизилась на 17,3%, до 1,59 тыс. руб., в трехзвездочных — на 13,9%, до 1,98 тыс. руб. Размещение в гостиницах категорий четыре и пять звезд подешевело на 9,8%, до 3,81 тыс. руб. Стоимость проживания в хостелах изменилась незначительно — на 1,6%, до 843 руб. в сутки.

В Сочи снижение оказалось значительно более выраженным. Стоимость суток проживания в гостиницах одной звезды и мотелях уменьшилась на 43,4%, до 1,53 тыс. руб. В гостиницах две звезды цена снизилась на 48,1%, до 1,48 тыс. руб., в трехзвездочных — на 48,9%, до 1,89 тыс. руб. Размещение в гостиницах четырех и пяти звезд подешевело на 33,5%, до 5,3 тыс. руб. Суточная стоимость проживания в хостелах сократилась на 18,1%, до 1 тыс. руб.

В Новороссийске цены также преимущественно снижались. Размещение в гостиницах одной звезды и мотелях подешевело на 19,2%, до 1,9 тыс. руб. с человека в сутки, в трехзвездочных гостиницах — на 16,8%, до 2,53 тыс. руб., в гостиницах четырех и пяти звезд — на 16,3%, до 3,47 тыс. руб. В Ейске стоимость проживания в гостиницах одной, двух и трех звезд снизилась соответственно на 18,8%, 41,2% и 21,7%.

В Краснодаре динамика оказалась значительно менее выраженной. Цены на размещение в гостиницах одной звезды и мотелях снизились на 0,8%, в двухзвездочных гостиницах — на 1,4%, в трехзвездочных — на 0,5%. При этом гостиницы четырех и пяти звезд подорожали на 1,5%, до 4,36 тыс. руб. в сутки. Стоимость проживания в хостелах увеличилась на 4,4%, до 764 руб.

Снизилась и средняя стоимость поездки на Черноморское побережье России — с 40,84 тыс. до 34,4 тыс. руб., или на 15,8%.

Вячеслав Рыжков