В Краснодаре сливочное масло подорожало на 1,7%

В Краснодаре сливочное масло подорожало с 1235,86 до 1256,41 руб. за кг, или на 1,7%. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата за 27 июля и 21 сентября 2026 года.

В целом по Краснодарскому краю масло сливочное подешевело с 1123,13 до 1118,59 руб. за кг (0,4%). Творог в крае подешевел с 430,82 до 430,37 руб. (0,1%), кефир подорожал с 113,37 до 113,41 руб. (+0,04%), молоко пастеризованное — с 93,86 до 94,47 руб. за литр (+0,7%), ультрапастеризованное подешевело с 123,54 до 121,14 руб. (1,9%). Сметана снизилась в стоимости с 361,56 до 361,44 руб. (0,03%), сыры твердые, полутвердые и мягкие — с 943,58 до 927,99 руб. за кг (1,7%).

В Краснодаре творог подешевел с 421,39 до 415,65 руб. (1,4%), кефир не изменился (116,38 руб.), молоко пастеризованное подорожало с 95,75 до 96,19 руб. (+0,5%), ультрапастеризованное подешевело с 118 до 115,93 руб. (1,8%). Сметана снизилась в цене с 345,37 до 341,93 руб. (1%), сыры — с 939,66 до 888,58 руб. за кг (5,4%).

Алина Зорина