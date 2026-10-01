По сравнению с июлем размещение в гостиницах Сочи подешевело на 18–49%

К концу сентября стоимость большинства видов отдыха в Краснодарском крае снизилась по сравнению с концом июля. Наиболее заметная динамика отмечена в Сочи, где размещение в гостиницах подешевело на 18–49% в зависимости от категории. Снизились также цены на санаторно-курортный отдых, дома отдыха и поездки на черноморское побережье России, следует из аналитики Краснодарстата, с которой ознакомился «Ъ-Сочи».

Средняя стоимость суток проживания в гостиницах категории «1 звезда» и мотелях по краю сократилась на 12,3%, до 1,63 тыс. руб. с человека. В гостиницах «2 звезды» цена снизилась на 17,3%, до 1,59 тыс. руб., в трехзвездочных — на 13,9%, до 1,98 тыс. руб., в четырех- и пятизвездочных — на 9,8%, до 3,81 тыс. руб. Размещение в хостелах подешевело на 1,6%, до 843 руб. в сутки.

В Сочи стоимость проживания в гостиницах «1 звезда» и мотелях снизилась на 43,4%, до 1,53 тыс. руб. с человека в сутки. В двухзвездочных гостиницах цена уменьшилась на 48,1%, до 1,48 тыс. руб., в трехзвездочных — на 48,9%, до 1,89 тыс. руб. Размещение в гостиницах «4–5 звезд» подешевело на 33,5%, до 5,3 тыс. руб., в хостелах — на 18,1%, до 1 тыс. руб.

Одновременно снизились цены на санаторно-курортный отдых. Средняя стоимость дня в санатории по Краснодарскому краю уменьшилась на 22,9%, до 6,76 тыс. руб. В Сочи снижение составило 38,3%, до 8,55 тыс. руб., в Краснодаре — 14,9%, до 6,27 тыс. руб.

День в доме отдыха или пансионате в среднем по краю подешевел на 37,1%, до 3,75 тыс. руб. В Краснодаре снижение составило 34%, до 3,7 тыс. руб., в Сочи — 45,8%, до 3,95 тыс. руб.

Стоимость поездки на отдых на черноморское побережье России за этот период снизилась на 15,8%, до 34,4 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков