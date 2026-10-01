К концу сентября по сравнению с июлем на курортах Кубани упали цены на гостиницы

К концу сентября стоимость большинства видов отдыха в Краснодарском крае заметно снизилась по сравнению с концом июля. Особенно существенной оказалась коррекция цен на размещение в Сочи, а также на путевки в санатории и дома отдыха. Такие данные следуют из опубликованной Краснодарстатом статистики, с которой ознакомился «Ъ-Кубань».

Средняя стоимость суток проживания в гостиницах категории «1 звезда» и мотелях по краю снизилась на 12,3% — с 1,86 тыс. до 1,63 тыс. руб. с человека. В гостиницах «2 звезды» цена уменьшилась на 17,3%, до 1,59 тыс. руб., в трехзвездочных — на 13,9%, до 1,98 тыс. руб., в четырех- и пятизвездочных — на 9,8%, до 3,81 тыс. руб. Стоимость размещения в хостелах изменилась незначительно — с 857 до 843 руб. в сутки, или на 1,6%.

Наиболее заметное снижение стоимости проживания зафиксировано в Сочи. Суточная цена номера в расчете на одного человека в гостиницах 1 звезда и мотелях сократилась на 43,4%, до 1,53 тыс. руб. В гостиницах 2 звезды снижение составило 48,1%, до 1,48 тыс. руб., в трехзвездочных — 48,9%, до 1,89 тыс. руб. В гостиницах 4–5 звезд стоимость снизилась на 33,5%, до 5,3 тыс. руб. Хостелы в городе подешевели на 18,1%, до 1 тыс. руб. в сутки.

В других городах динамика также преимущественно была нисходящей. В Новороссийске проживание в гостиницах «1 звезда» и мотелях подешевело на 19,2%, до 1,9 тыс. руб., в трехзвездочных гостиницах — на 16,8%, до 2,53 тыс. руб., в четырех- и пятизвездочных — на 16,3%, до 3,47 тыс. руб. В Ейске цены на размещение в гостиницах «1, 2 и 3 звезды» снизились соответственно на 18,8%, 41,2% и 21,7%.

В Краснодаре цены на гостиницы практически не изменились. Размещение в гостиницах «1 звезда» и мотелях подешевело на 0,8%, в двухзвездочных — на 1,4%, в трехзвездочных — на 0,5%. При этом гостиницы «4–5 звезд», напротив, подорожали на 1,5%, до 4,36 тыс. руб. за сутки. Стоимость проживания в хостелах выросла на 4,4%, до 764 руб.

Снизилась и стоимость отдыха в санаториях и домах отдыха. Средняя цена дня в санатории по Краснодарскому краю уменьшилась на 22,9% — с 8,77 тыс. до 6,76 тыс. руб. В Сочи снижение составило 38,3%, до 8,55 тыс. руб. В Краснодаре стоимость дня в санатории сократилась на 14,9%, до 6,27 тыс. руб.

Еще заметнее подешевел отдых в домах отдыха и пансионатах. По краю средняя стоимость дня снизилась на 37,1%, до 3,75 тыс. руб. В Краснодаре показатель сократился на 34%, до 3,7 тыс. руб., а в Сочи — на 45,8%, до 3,95 тыс. руб.

Стоимость поездки на отдых на черноморское побережье России снизилась с 40,84 тыс. до 34,4 тыс. руб., или на 15,8%.

Вячеслав Рыжков