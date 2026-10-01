В Нальчике открылся Северо-Кавказский институт МВД

В Нальчике состоялось торжественное открытие Северо-Кавказского института МВД России. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Кабардино-Балкарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Казбека Кокова Фото: соцсети Казбека Кокова

Ключевым событием, как отмечается, стало вручение институту Боевого знамени от имени президента России. Знамя и Грамоту президента руководителю института Юрию Сапронову передали представители МВД. Курсанты первого курса приняли присягу сотрудника органов внутренних дел и получили служебные удостоверения.

Участники церемонии также почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, возложив цветы к мемориалу. Открытие завершилось торжественным маршем личного состава и исполнением гимна России.

Константин Соловьев