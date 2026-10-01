На Кубани осудили группу за хищение 41 тонны дизтоплива из магистрального нефтепродуктопровода

Новопокровский районный суд признал Дмитрия Еремина, Вячеслава Малыхина, Андрея Ивченкова, Владимира Седухова и Константина Брехуненко виновными в краже дизельного топлива (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

По данным суда, в октябре 2020 года Еремин создал организованную группу для хищения топлива из магистрального нефтепродуктопровода «Волгоград—Тихорецк», принадлежащего АО «Транснефть-Приволга». Участники распределили роли и проложили под землей шланг для перекачки. Похищенный дизель планировали накапливать в подготовленных емкостях, а затем вывозить автоцистернами и продавать.

Всего группа похитила более 41 тонны дизтоплива общей стоимостью 1 786 268,25 руб. В суде все фигуранты, кроме одного, признали вину полностью.

Краснодарский краевой суд рассмотрел дело в апелляционном порядке и оставил приговор в силе. Седухов получил 2 года 10 месяцев колонии общего режима, Еремин — 3 года 2 месяца, Малыхин — 3 года 1 месяц 5 дней, Ивченков — 3 года. Брехуненко, ранее осужденному по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ судом Кабардино-Балкарии, частично присоединили наказание по этому делу — итого 8 лет 11 месяцев колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Алина Зорина