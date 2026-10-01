Суд в Дагестане обязал арендатора лесного участка снести самовольные постройки

Каспийский городской суд Республики Дагестан удовлетворил иск комитета по лесному хозяйству региона о расторжении договора аренды лесного участка и обязал арендатора демонтировать незаконно возведённые строения. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда региона.

Как установлено в ходе проверки, комитет по лесному хозяйству предоставил в аренду лесной участок площадью 0,26 га в Махачкалинском лесничестве для строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений, причалов и иных водных объектов. В 2024 году права по договору были уступлены ООО «Мостранс-77». Однако на участке возведены строения, не соответствующие разрешённому виду использования. Проект освоения лесов получил отрицательное заключение государственной экспертизы и не был доработан. Управление Росреестра по Республике Дагестан указало на признаки нарушения законодательства об использовании земель по целевому назначению.

Суд установил, что арендатор допустил существенное нарушение условий договора и требований Лесного кодекса РФ. Возведенные объекты не являются гидротехническими сооружениями или причалами, доказательств соответствия строений разрешённому виду использования ответчиком не представлено. Проект освоения лесов не прошёл государственную экспертизу, право пользования водным объектом не приобреталось, согласование деятельности в органах рыболовства не проводилось. Доводы ответчиков о том, что строения являются элементами гидротехнической инфраструктуры, суд отклонил как недоказанные.

Договор аренды лесного участка расторгнут, арендатор и ООО «Мостранс-77», которому уступлены права, обязаны освободить территорию и демонтировать незаконно возведённые строения. Решение суда в законную силу не вступило.

Мария Хоперская