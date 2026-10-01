ГК ТОЧНО вошла в топ самых дорогих брендов России

ГК ТОЧНО впервые вошла в топ-100 самых дорогих брендов России и заняла пятое место по темпам роста стоимости бренда. Она достигла 6,8 млрд рублей, увеличившись за год на 40,9%.

ЖК «Патрики» от ГК ТОЧНО - «Лучший жилой комплекс-новостройка в РФ (премия ТОП ЖК 2025)

Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

По данным, представленным агентством BrandLab, компания стала одним из четырех девелоперов, которые в 2026 году впервые вошли в топ-100. Вместе с ТОЧНО в рейтинге дебютировали ФСК, «Брусника» и Pioneer.

При оценке бренда эксперты учитывали его узнаваемость, имидж и репутацию, объем инвестиций, качество управления, лояльность клиентов и сотрудников, коммуникационную активность и другие параметры. Итоговую стоимость рассчитывали в соответствии с отраслевыми стандартами ISO 10668.

Вхождение в топ-100 отражает системную работу ГК ТОЧНО с брендом. На результат повлияла совокупность факторов: масштаб бизнеса и финансовые показатели, последовательное развитие бренда, открытый диалог с аудиторией, работа с репутацией, а также отношения компании с клиентами и сотрудниками.

В условиях меняющегося рынка ТОЧНО продолжает расширять присутствие в регионах, развивать проекты комплексного освоения территорий и укреплять позиции федерального девелопера.

ЖК «Столицыно» от ГК ТОЧНО - «Лучший проект в Ростовской области. доступное жилье» (премия ТОП ЖК 2026)

Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

Одновременно компания укрепляет позиции в отраслевых рейтингах. ГК ТОЧНО получила звания «Девелопер года» и «Самый устойчивый девелопер России» федеральной премии Urban Awards. Третий год подряд портал «Всё о стройке» признаёт ТОЧНО застройщиком № 1 по надежности. Компания также вошла в топ-5 рейтинга уверенности российских застройщиков Forbes и в число самых инновационных девелоперов страны по результатам исследования Фонда «Сколково».

«Для девелопера бренд — это не только узнаваемое название. За ним стоят доверие человека, который выбирает квартиру, репутация компании и уверенность в том, что она выполнит свои обязательства. Поэтому рост стоимости бренда показывает, как рынок воспринимает развитие ТОЧНО. Мы расширяем географию, запускаем новые проекты, инвестируем в продукт, технологии и коммуникации, но прежде всего — в доверие наших клиентов»,— отмечают в ГК ТОЧНО.

ЖК «Васильевский острой» от ГК ТОЧНО - «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса ПФО» (премия URBAN Awards 2026)

Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

Сегодня ГК ТОЧНО работает в 10 регионах и 17 городах России. Портфель компании включает более 6 млн кв. м жилья, коммерческой недвижимости и объектов социальной инфраструктуры. ТОЧНО входит в пятерку крупнейших застройщиков страны по объему текущего строительства и имеет статус системообразующего предприятия страны.