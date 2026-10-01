В КБР расследуют дело о мошенничестве с субсидиями на 5 млн рублей

ГУ МВД России по Кабардино-Балкарской Республике возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении 32-летнего предпринимателя из Лескенского района, подозреваемого в хищении сельхозсубсидий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в апреле фигурант предоставил в профильное министерство пакет документов для получения субсидий на закладку и раскорчевку многолетних насаждений. В документах содержались заведомо недостоверные сведения о затратах на общую сумму свыше 44 млн руб. На основании этих данных коммерсанту из бюджета были выплачены денежные средства в размере более 5 млн руб. в качестве возмещения части затрат.

Полученные субсидии, как полагает следствие, подозреваемый похитил и распорядился ими по собственному усмотрению. Расследование продолжается.

Мария Хоперская