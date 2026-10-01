Внешнеторговый оборот Ставрополья с Казахстаном вырос в 1,8 раза

Объем внешней торговли Ставропольского края с Республикой Казахстан за шесть месяцев 2026 года увеличился в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт продукции вырос в 1,7 раза, импорт — в 4,6 раза. Об этом сообщил министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

По словам министра, в структуру экспорта входят овощи, жиры и масла животного или растительного происхождения, сахар и кондитерские изделия, эфирные масла, парфюмерно-косметические средства, пластмассы и изделия из них, а также алкогольные и безалкогольные напитки.

Из Казахстана на Ставрополье поставляются соль, сера, земли и камень, штукатурные материалы, известь и цемент, ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства.

Мария Хоперская