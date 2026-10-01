В Краснодаре начался ремонт теплосетей в Комсомольском микрорайоне

«Краснодартеплоэнерго» приступило к ремонтным работам на тепловых сетях в микрорайоне Комсомольский. Из-за этого 1 октября временно отключат горячую воду на улицах Уральская, Симферопольская, Сормовская и Тюляева, сообщили в компании.

Работы ведутся на участке, обеспечивающем теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей этих улиц.

Без горячей воды останутся: ул. Тюляева, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 21А, 22, 29, 31/1, 33, 37/2, 39; ул. Уральская, 111/1, 111/4, 113, 115/1, 119, 119/1, 119/2, 129, 148А, 150, 152, 152/1, 154/1, 156, 158/1, 160, 162, 162/4, 162/7, 164, 166/2, 166/3, 168, 172, 174; ул. Симферопольская, 36, 42, 58, 58/3; ул. Сормовская, 163, 169, 169/1, 171, 173/1.

Ремонт планируют завершить до 17:00, восстановить параметры — до 21:00. В компании отметили, что работы необходимы для надежной и бесперебойной подачи тепла в зимний период, и принесли извинения за временные неудобства.

Алина Зорина