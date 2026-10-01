В Сочи задержали более 3 тысяч человек во время миграционных рейдов

Более 3 тыс. человек задержали в Сочи с начала года в рамках мероприятий по профилактике нарушений миграционного законодательства. Всего было пресечено около 7 тыс. административных правонарушений, сообщили в пресс-службе города по итогам заседания межведомственной рабочей группы.

В ходе рейдов, в которых участвовали сотрудники полиции, казаки и народные дружины, проверялось соблюдение миграционного законодательства.

Участники заседания также обсудили информационную работу с гражданами, работодателями и заказчиками, взаимодействие с МВД при учете иностранных работников и контроль за исполнением решений о выдворении иностранных граждан.

Наталья Белоштейн