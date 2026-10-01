Впервые в России катание станет бесплатным для проживающих на горнолыжном курорте

Курорт Красная Поляна объявляет о запуске модели отдыха «Гора включена» — такая система появляется на российском туристическом рынке впервые.

Фото: пресс-служба Курорта Красная Поляна

С 1 декабря 2026 года каждый гость, проживающий на курорте, получает ски-пасс на весь период проживания без дополнительной оплаты. Обновление распространяется на все объекты размещения Курорта Красная Поляна и действует для каждого проживающего независимо от выбранного формата размещения и продолжительности поездки.

Курорт Красная Поляна становится первым в России всесезонным курортом, который связывает проживание и горнолыжное катание новой системой: гость бронирует размещение, а возможность катания уже включена в его отдых. Принцип действует одинаково для всех гостей без каких-либо ограничений. Каждый проживающий получает бесплатный ски-пасс и доступ на парковку на весь период размещения.

Новая модель меняет привычную логику планирования бюджета поездки. Ценность проживания определяется не только инфраструктурой отеля или набором сервисов. Теперь в нее входит полноценный доступ к горнолыжной инфраструктуре на весь период поездки, при этом стоимость ски-пасса не увеличивает стоимость проживания. Цены на размещение остаются в рыночных рамках с учетом динамического ценообразования. Гость оплачивает выбранное размещение в соответствии с действующими тарифами, а ски-пасс предоставляется ему бесплатно. Механизм продажи ски-пассов и прогулочных билетов для тех, кто не проживает на территории Курорта, остается неизменным.

«Мы хотим изменить само представление о том, что значит отдыхать в горах. Цель простая - сделать так, чтобы гость не стоял перед выбором, заплатить за проживание или дополнительно потратиться на катание. Теперь гора становится неотъемлемой частью пребывания на Курорте. В долгосрочной перспективе Курорт Красная Поляна рассматривает новую модель как способ сделать горнолыжный спорт более доступным. «Бесшовное» попадание на склон может стать дополнительной мотивацией для приобщения к горнолыжной культуре», — отмечает Вадим Трукшин, генеральный директор Группы Мантера.

Новая модель учитывает и специфику современного горного отдыха: поездка не ограничивается только трассами. Инфраструктура Курорта Красная Поляна объединяет отели разной категории, спа-комплексы, рестораны, бары, спортивные и развлекательные объекты, казино, театр, аквапарк, детские центры и др. Гости могут самостоятельно формировать программу отдыха в зависимости от целей поездки и личных предпочтений. Это позволяет распределять потоки и не создавать избыточную нагрузку на горнолыжную инфраструктуру. В периоды повышенного спроса, в том числе в праздничные даты, насыщенный событийный календарь и разнообразие сервисов дают возможность планировать отдых комплексно, чередуя катание с другими форматами досуга.

Что касается размещения, гость не ограничен в выборе. На Курорте располагается девять отелей 4 и 5 звёзд, а также комплекс апартаментов, в общей сложности – 2100 номеров на высоте 540 или 960 метров.

Дополнительную ценность дает новая программа лояльности «Мантера Моменты», объединяющая все объекты холдинга. Участники могут использовать накопленные бонусы для оплаты до 50% стоимости проживания, а также рассчитываться ими в ресторанах и барах на объектах всей Группы Мантера.

Кроме того, Курорт Красная Поляна предлагает программу поддержки путешественников. В случае отмены или переноса рейса гость может перенести даты бронирования или оформить полный возврат денежных средств, в том числе в ситуациях, когда действующий закон позволяет удержать часть стоимости проживания. Если из-за задержки рейса гость теряет оплаченные сутки отдыха, предусмотрена компенсация пропущенных ночей. При наличии свободного номерного фонда доступны бесплатный ранний заезд или поздний выезд. Отдельный пакет мер разработан для гостей, путешествующих на личном автомобиле.

https://krasnayapolyanaresort.ru/

НАО «Красная поляна», 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Северная, д. 14А

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