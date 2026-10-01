На Ставрополье суд рассмотрит дело об оскорблении и избиении пенсионера

В Кочубеевском округе суд рассмотрит уголовное дело о публичном возбуждении ненависти на почве национальности с применением насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ) и повреждении чужого имущества (по ч. 2 ст. 167 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

По данным следствия, нетрезвый 18-летний молодой человек в мае 2026 года в станице Барсуковской вступил в конфликт с 75-летним местным жителем. Во время ссоры фигурант дела оскорбил мужчину по национальному признаку и нанес ему несколько ударов. Далее, по версии правоохранителей, обвиняемый нанес удары по припаркованным двум автомобилям, принадлежащим пенсионеру и его родственнику. Ущерб потерпевшим оценили в более 160 тыс. руб.

Уголовное дело направили в Кочубеевский районный суд. Уточняется, что санкция по инкриминируемой статье предусматривает наказание на срок до шести лет.

Константин Соловьев