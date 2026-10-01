Власти Ленобласти планируют закупить автобусы МАЗ по примеру Петербурга

Ленинградская область рассматривает возможность закупки больших автобусов МАЗ для обновления автобусного парка. Об этом 1 октября сообщил губернатор Александр Дрозденко по итогам визита делегации региона на Минский автомобильный завод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Делегация Ленинградской области посетила Минский автомобильный завод

Фото: Александр Дрозденко в Telegram Делегация Ленинградской области посетила Минский автомобильный завод

Фото: Александр Дрозденко в Telegram

«Мы думаем о том, как ускорить обновление автобусного парка, сделать перевозки для жителей удобными, комфортными и безопасными, расширить число маршрутов и вывести на линии автобусы большого класса»,— написал господин Дрозденко.

Автобусы МАЗ уже работают на маршрутах Петербурга. В Колпино с 2015 года действует официальный сервисный центр Минского автозавода, где обслуживают и ремонтируют эту технику. Наличие центра рядом с Ленобластью губернатор назвал одним из факторов в пользу возможной закупки.

Во время визита представители региона также обсудили с руководством МАЗа поставки автобусов, их гарантийное и постгарантийное обслуживание, а также новые технологические решения. Отдельно стороны рассмотрели возможные финансовые механизмы сотрудничества.

Карина Дроздецкая