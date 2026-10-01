«Пикник», «Золушка», стендап и музлото

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости мегаполиса смогут послушать живую музыку, посмотреть кинопремьеры и посетить спектакли. Также есть возможность сходить на стендап или попробовать свои силы в музыкальном лото. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

4 октября в 18:00 в ростовской филармонии оркестр им. В. Еждика сыграет концерт «Симфония „Властелин колец“». В первом отделении прозвучит Симфония № 1 «Властелин колец» Йохана де Мея. Во втором — Концерт для гобоя с оркестром «Волшебный лес» Феррана, а также музыка из кинофильмов «Хроники Нарнии», «Братство Кольца» и «Две крепости».

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

4 октября в 18:00 на сцене «Кроп Арены» выступит хип-хоп исполнитель Rocket (Дмитрий Горелик). Автор популярных треков Monday, «Инкассатор» и Infinite Tsukuyomi начал карьеру в 2016 году. Визитной карточкой музыканта стали минималистичные психоделические биты, а также общая атмосфера отрешенности в треках.

Стоимость билетов — от 2499 руб. (16+)

4 октября в 19:00 в КСК «Экспресс» состоится концерт легендарной рок-группы «Пикник». В программе — хиты коллектива («Египтянин», «У шамана три руки», «Королевство кривых») и песни из нового альбома «Вечное движение».

Стоимость билетов — от 4000 руб. (12+)

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Какие спектакли посетить

2 и 3 октября в 18:00 в ростовском музыкальном театре — балет «Лебединое озеро». На сцене предстанет известный сюжет о девушке Одетте, превратившейся в лебедя, и принце Зигфриде, спасшем ее от чар злого волшебника Ротбарта.

Стоимость билетов — от 4000 руб. (6+)

2 октября в 18:30 в Театре драмы им. М. Горького — спектакль «Цыган» по одноименному роману Анатолия Калинина. Произведение написано в жанре степной саги, действие разворачивается на Дону в послевоенные годы. В центре сюжета — драматическая история любви донской казачки и цыгана, а также тайна усыновленного ребенка.

Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)

3 октября в 11:00 артисты Молодежного театра покажут «Золушку». Главная героиня вынуждена жить со злой мачехой и ее сварливыми дочками, страдая от унижений и тяжелой работы. Но терпеливая девушка сохранила доброе отношение к миру и дождалась чуда. Благодаря волшебству жизнь Золушки превращается в сказку.

Стоимость билетов — от 700 руб. (6+)

3 октября в 22:00 на сцене театра «Линии» — драма «Вий». Это новая постановка от Германа Грекова по мистической повести Николая Гоголя. В основе сюжета — трагическое столкновение студента-бурсака с нечистой силой.

Стоимость билетов — 5250 руб. (18+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах Ростова-на-Дону в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру — российский триллер «Особый пациент». Пластический хирург Берладин берется восстановить лицо обезображенному старшине Перхуну. Помогая пациенту обрести надежду на будущее, врач неожиданно сталкивается с собственной семейной тайной, и эти обстоятельства переворачивают его жизнь.

Стоимость билетов — от 350 руб. (16+)

2 октября кинотеатр «Горизонт Cinema&Emotion» покажет культовый фильм Ричарда Келли «Донни Дарко». Это картина о мрачном подростке и предчувствии конца света, в которой нашлось место путешествиям во времени, ментальным расстройствам, философским концепциям и двухметровому кролику.

Стоимость билетов — 570 руб. (18+)

2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Киномакс IMAX» и «Киномакс Плаза» — новая российская комедия «Без оглядки». После нелепого происшествия соседки Соня и Женя уверены, что случайно убили человека. В панике девушки бегут — без денег, плана и навыков вождения. Но чем дальше они уезжают, тем быстрее понимают: от своей жизни они сбежали бы и без всякого «убийства».

Стоимость билетов — от 410 руб. (18+)

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Чем еще можно заняться

3 октября в 17:00 в ресторане «Полет» пройдет интерактивное шоу с караоке «Музыкальное лото: Музлото». На входе каждый гость получит бланк с названиями песен. Во время игры ведущий потянет бочонки лото, диджей включит соответствующий музыкальный хит, а зал превращается в большое караоке. Если песня есть в бланке «музлото», то ее надо зачеркнуть. При получении выигрышной комбинации участник получает приз.

Стоимость билетов — 1100 руб. (18+)

3 октября в 19:00 в ДК «Ростсельмаш» со стендап-шоу выступит Варвара Щербакова. Наибольшую популярность артистке принесло резидентство в проекте «Женский Stand Up» на телеканале ТНТ. Она также является одной из ведущих популярного YouTube-шоу «Женский форум» и снимается в рекламных роликах.

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Стоимость билетов — от 2000 руб. (18+)