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ЦИК утвердил отказ Беспрозванных и Ищенко от мандатов Госдумы

Центральная избирательная комиссия России утвердила отказ губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных и вице-премьера регионального правительства Натальи Ищенко от мандатов депутатов Госдумы. Соответствующие постановления опубликованы на сайте ЦИК.

Алексей Беспрозванных отказался от мандата депутата Госдумы

Алексей Беспрозванных отказался от мандата депутата Госдумы

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Алексей Беспрозванных отказался от мандата депутата Госдумы

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Алексей Беспрозванных, возглавлявший региональную группу №43, отказался от мандата и передал его следующей в списке Наталье Ищенко. В свою очередь, она также отказалась от депутатского мандата.

Постановлением №55 ЦИК передал освободившийся мандат четвертому номеру регионального списка — Федору Михееву, жителю Казани. На сайте Госдумы указано, что господин Михеев уже является действующим депутатом.

Таким образом, Алексей Беспрозванных стал одним из губернаторов и руководителей регионов, возглавлявших списки на выборах в Госдуму и впоследствии отказавшихся от депутатских мандатов.

Матвей Николаев

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