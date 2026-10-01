ЦИК утвердил отказ Беспрозванных и Ищенко от мандатов Госдумы
Центральная избирательная комиссия России утвердила отказ губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных и вице-премьера регионального правительства Натальи Ищенко от мандатов депутатов Госдумы. Соответствующие постановления опубликованы на сайте ЦИК.
Алексей Беспрозванных отказался от мандата депутата Госдумы
Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ
Алексей Беспрозванных, возглавлявший региональную группу №43, отказался от мандата и передал его следующей в списке Наталье Ищенко. В свою очередь, она также отказалась от депутатского мандата.
Постановлением №55 ЦИК передал освободившийся мандат четвертому номеру регионального списка — Федору Михееву, жителю Казани. На сайте Госдумы указано, что господин Михеев уже является действующим депутатом.
Таким образом, Алексей Беспрозванных стал одним из губернаторов и руководителей регионов, возглавлявших списки на выборах в Госдуму и впоследствии отказавшихся от депутатских мандатов.