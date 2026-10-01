ЦИК утвердил отказ Беспрозванных и Ищенко от мандатов Госдумы

Центральная избирательная комиссия России утвердила отказ губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных и вице-премьера регионального правительства Натальи Ищенко от мандатов депутатов Госдумы. Соответствующие постановления опубликованы на сайте ЦИК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Беспрозванных отказался от мандата депутата Госдумы

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Алексей Беспрозванных отказался от мандата депутата Госдумы

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Алексей Беспрозванных, возглавлявший региональную группу №43, отказался от мандата и передал его следующей в списке Наталье Ищенко. В свою очередь, она также отказалась от депутатского мандата.

Постановлением №55 ЦИК передал освободившийся мандат четвертому номеру регионального списка — Федору Михееву, жителю Казани. На сайте Госдумы указано, что господин Михеев уже является действующим депутатом.

Таким образом, Алексей Беспрозванных стал одним из губернаторов и руководителей регионов, возглавлявших списки на выборах в Госдуму и впоследствии отказавшихся от депутатских мандатов.

Матвей Николаев