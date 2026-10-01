Более 215 тысяч фруктов и ягод собрано на Кубани

Садоводы Краснодарского края к 1 октября собрали почти 200 тыс. тонн семечковых культур, что на 52,3 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уборка урожая в регионе продолжается, сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Ягодных культур вместе с земляникой собрано более 1,3 тыс. тонн, субтропических — 2,2 тонны, орехоплодных — свыше 50 тонн. Продолжается также сбор зеленого чайного листа: с площади 221,3 га получено 136,5 тонны.

Рост урожайности связывают с благоприятными погодными условиями. Увеличение валового сбора отмечается практически по всем культурам. По итогам сезона общий урожай фруктов и ягод в крае ожидается на 10–20% выше прошлогоднего.

Для поддержки отрасли в Краснодарском крае действуют федеральные и региональные программы субсидирования закладки садов и ягодников, а также ухода за ними.

Вячеслав Рыжков