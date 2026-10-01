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В центре Новошахтинска ограничили водоснабжение из-за аварийного ремонта

В Новошахтинске временно ограничили водоснабжение части центральной части города из-за аварийно-ремонтных работ. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Работы ведутся на улице Социалистической. Из-за этого перекрыли запорную арматуру на улице Театральной была перекрыта в 12:20. Завершить работы планируется к 17:00 1 октября. Отмечается, что на время ремонта организован подвоз воды.

Константин Соловьев

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