В центре Новошахтинска ограничили водоснабжение из-за аварийного ремонта

В Новошахтинске временно ограничили водоснабжение части центральной части города из-за аварийно-ремонтных работ. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Работы ведутся на улице Социалистической. Из-за этого перекрыли запорную арматуру на улице Театральной была перекрыта в 12:20. Завершить работы планируется к 17:00 1 октября. Отмечается, что на время ремонта организован подвоз воды.

Константин Соловьев