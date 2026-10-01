В Симферополе осудили группу лиц за организацию занятия проституцией

Трое жителей Симферополя признаны виновными в организации занятия проституцией. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Установлено, что организатор и двое водителей наладили работу по оказанию интимных услуг в городе ради материальной выгоды. Для этого они арендовали помещение и привлекли девять женщин.

Подсудимые полностью признали вину. Суд назначил каждому наказание в виде штрафа — от 100 тыс. до 200 тыс. руб.

Алина Зорина