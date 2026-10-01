Замглавы Краснодара прокомментировала ситуацию в школах на фоне беспилотной опасности

Заместитель главы Краснодара Анна Леонова прокомментировала ситуацию в образовательных учреждениях на фоне объявленной в городе беспилотной опасности. По ее словам, все школы и детские сады действуют по утвержденным алгоритмам, согласованным с АТК, а обстановка в учреждениях находится под контролем.

Анна Леонова пояснила, что в отдельных случаях это предусматривает перемещение детей в безопасные помещения — коридоры, внутренние пространства и места без окон. Она попросила родителей отнестись к таким мерам с пониманием, подчеркнув, что они принимаются исключительно ради безопасности детей и сотрудников и являются частью установленного порядка действий.

«Все школы и детские сады получают необходимые инструкции, персонал подготовлен к действиям в подобных ситуациях»,— рассказала заместитель главы города.

Ранее в соцсетях родители краснодарских школьников сообщили, что из-за беспилотной опасности в школах приостановили занятия, а детей вывели в коридоры.

Известно, что в Краснодаре объявлен сигнал «Внимание всем» в связи с отражением атаки беспилотников. Жителей и гостей Краснодара призвали сохранять спокойствие и пройти в безопасное место.

Алина Зорина