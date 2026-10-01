На Невском проспекте закрыли на 11 объектов больше, чем открыли

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге усилилась ротация арендаторов. За девять месяцев 2026 года на главной улице города открыли или анонсировали открытие 49 магазинов и заведений, тогда как закрылись 60 объектов стрит-ретейла. Такие данные приводят аналитики NF GROUP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Невском проспекте за девять месяцев открыли 49 новых магазинов и заведений

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ На Невском проспекте за девять месяцев открыли 49 новых магазинов и заведений

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По оценке компании, часть арендаторов сокращает занимаемые площади или переезжает в помещения с более низкой арендной ставкой либо большим пешеходным трафиком. Некоторые компании полностью уходят с рынка. При этом общее количество арендаторов на Невском проспекте не сокращается: доля свободных площадей остается низкой.

Крупнейшую долю стрит-ретейла на Невском занимают заведения общественного питания — 35%. Еще 23% площадей приходится на фэшн-операторов, 7% — на развлекательные форматы.

По данным NF GROUP, премиальные бренды постепенно уступают место более демократичным форматам. Похожие изменения уже происходили на Невском: в 2009–2010 годах часть премиальных брендов переехала на Большую Конюшенную улицу, а в 2014–2015 годах рынок пережил очередную волну закрытий, сопровождавшуюся уходом западных марок.

Матвей Николаев