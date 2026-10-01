Пенсионерка и двое маленьких детей погибли на пожаре в Тамбовской области

В Мичуринске в четверг, 1 октября, в результате возгорания и задымления в одной из квартир дома на улице 7 Ноября погибли 84-летняя женщина и двое маленьких детей — мальчики в возрасте 6 и 7 лет. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Об этом сообщили в СУ СК по Тамбовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с места происшествия

Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области Фото с места происшествия

Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

«Следователи продолжают проведение комплекса первоначальных следственных действий на месте трагедии. Точная причина возгорания будет установлена по результатам проведения пожарно-технической экспертизы»,— заявили в ведомстве.

Следственный комитет также опубликовал кадры с места трагедии:

В областной прокуратуре рассказали, что, по предварительным данным, причиной гибели пенсионерки и детей стало отравление угарным газом. На место происшествия выезжал прокурор Мичуринска Николай Гаврилов. Ведомство взяло на контроль выяснение всех обстоятельств произошедшего.

По информации регионального ГУ МЧС, вызов на улицу 7 Ноября поступил сегодня в 10:10. Возгорание произошло на втором этаже многоквартирного дома. Прибывшие на место подразделения обнаружили тела погибших. В 10:45 пожар был локализован на площади 3 кв. м. К тушению привлекли 22 человека и восемь единиц спецтехники.

Денис Данилов